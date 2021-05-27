Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yayla yolunda çalışma

Hakkari’nin Durankaya beldesinde kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yayla yolu yeniden açılıyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ve Durankaya Belediyesinin ortak çalışmasıyla çalışmaların yürütüldüğünü belirten Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, “Vatandaşlarımızın talibi üzerine beldemizden 20 kilometre uzaklıktaki Bilmizit Yaylası’nın yolunu açmak için çalışma başlattık. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız yaylara giderek 3 ay boyunca hayvanlarını burada beslemektedir. Bölgede yaşanan huzur ortamıyla birlikte hayvancılık bölgemizde artma eğilimini göstermiştir. Hakkari İl Özel İdaresinin de destekleriyle bazı yerlerde 5 metre kar kalınlığı olan yayla yollarını açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz” dedi.