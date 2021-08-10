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Kanalizasyon ekibinin zor mesaisi

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri metrelerce aşağıdaki logarlara girip tıkanmış olan hatları temizlemeyi başardılar.

HAKKARİ 10.08.2021, 16:51
Kanalizasyon ekibinin zor mesaisi

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri metrelerce aşağıdaki logarlara girip tıkanmış olan hatları temizlemeyi başardılar.

Her türlü zorluğa rağmen kanalizasyon ekipleri metrelerce aşağıdaki logarlara girerek meydana gelen tıkanmaları gidermeye çalışıyor. Mesai gözetmeksizin çalışan kanalizasyon ekibi kentte meydana gelen onlarca arızaya müdahale ederek kısa sürede gidermeyi başardı. Fedakarca çalışmalarını yapan ekipler mahalle sakinleri tarafından takdir edildi.
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