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Kanaat önderi Keskin’den Vali Akbıyık’a övgü

HAKKARİLİ KANAAT ÖNDERİ FATİH KESKİN, ÇARŞI MERKEZİNDE MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMLERİNDE BULUNAN HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK’A TEŞEKKÜR EDEREK, “VALİMİZ HER ZAMAN BİZİMLE” DEDİ.

HAKKARİ 30.09.2020, 15:40
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Kanaat önderi Keskin’den Vali Akbıyık’a övgü

HAKKARİ (İHA) – Hakkarili kanaat önderi Fatih Keskin, çarşı merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimlerinde bulunan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’a teşekkür ederek, “Valimiz her zaman bizimle” dedi.

Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Çevreyolu Bulvarı ve çarşı merkezinde denetimlerde bulundular. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Akbıyık; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayı ihmal etmemeleri konusunda uyarlarda bulundu.

Vali Akbıyık’ın yanına gelen bazı vatandaşlar ise sorun ve sıkıntılarını anlattılar.

Vali Akbıyık’ın “maske ve sosyal mesafeye uyuyor musunuz?” dediği Slehi aşireti kanaat önderi Fatih Keskin ise “Valim kurallara uyuyoruz ve cebimde iki maske birden taşıyorum. Valim sizler her zaman halkla iç içesiniz, halkımız bunun mutluluğunu yaşıyor. Sorunları olan vatandaşlarımız varsa birebir size iletebiliyorlar. Sizler sağlığımız için hep caddelerdesiniz, Allah sizden razı olsun” dedi.

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