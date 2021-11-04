Kamu-Der tanıtım toplantısı için Van’da bir araya geldiler

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (Kamu-Der) Genel Başkanı Cevdet Baştuğ il ve ilçe temsilcileriyle bir araya geldi.

Van’da bir araya gelen Kamu-Der, ilk olarak Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ı makamında ziyaret ettiler. Daha sonra Van il temsilcisi ve ilçe temsilcilerini tanıtmak için Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (VANTSO) bir araya geldiler. Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ’un başkanlığında yapılan toplantında il ve ilçe temsilcilerinin tanıtımı yapıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Baştuğ, "Derneğimizin amacı kamuda görev yapan herkese hak, hukuk ve destek çıkmaktır. Bugün Van il başkanımız Zahir Savaşan ve ilçe temsilcilerimiz ile beraber Van Valimiz ve Van İl Emniyet Müdürümüzü ziyaret ettik. Kamu-Der hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değildir. Kamu-Der dürüst ve ilkeli insanlardan oluşan bir dernektir. Her partiye eşit mesafededir” dedi.

Başkan Baştuğ toplantı sonunda il başkanları ve ilçe temsilcileri ile beraber hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program son buldu.