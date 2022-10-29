Kadınlar Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü 1 Hatay Spor 0

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nda mücadele eden Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, ligin 3. haftasında evinde ağırladığı Hatay Sporu 1-0 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahasındaki karşılaşmayı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, vali yardımcıları ve çok sayıda sporsever izledi. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda ev sahibi takım 80. dakikada Adam Jereko’nun golü ile maçı 1-0 kazandı. Bu galibiyetle Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı puanını 4’ çıkardı. Maçın sona ermesi ile birlikte Hakkari Vakisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, protokol üyeleri sahaya inerek sporcuları ve teknik kadroyu tebrik etti. Kadın sporcular ise başarılarını halay çekerek kutladı.