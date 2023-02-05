Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 0 - Antep ALG: 3

Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu’nda mücadele eden Hakkarigücü, evinde konuk ettiği Antep ALG Spor Kadın Futbol Takımı’na 3-0 mağlup oldu.

Ligin 15. haftasında Merzan Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ve çok sayıda taraftar izledi.

Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen kıyasıya oynanan maçta Gaziantep ALG Spor Kadın Futbol Takımı, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı’nı 3-0 mağlup etti.