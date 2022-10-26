Jandarmadan bilgilendirme ve tanıtım etkinliği

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından servis sürücülerine eğitim verilirken, çocuklara ise jandarmanın tanıtımı yapıldı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Çimenli İlköğretim Okulunda Aile İçi Şiddetle Mücadele, Çocuk Suçları Kısım Amirliği tarafından servis sürücülerine kadına yönelik şiddetle mücadelede faaliyeti çerçevesinde farkındalık eğitimi verildi.

Çevre ve Doğa Hayvanları Koruma Timi tarafından da çocuklara hayvan sevgisini aşılamak maksadıyla okul bahçesinde 1 köpek timi ile faaliyet icra edildi. Trafik kısmı tarafından servis sürücülerine öğrenci taşımacılığı konusunda da eğitim verildi.