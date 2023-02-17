Jandarma ekipleri doğaya yiyecek bıraktı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı insanlar kadar yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Kar yağışının ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Mergabütan Kayak Merkezi bölgesine yaban ve sokak hayvanları için yem bırakma faaliyeti icra etti.