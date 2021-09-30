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İtfaiye ekibinin kedi imtihanı

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 3 gündür bir binanın havalandırma borusunda mahsur kaldığını düşündükleri yavru kediyi bir türlü bulamıyor.

HAKKARİ 30.09.2021, 16:32
İtfaiye ekibinin kedi imtihanı

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 3 gündür bir binanın havalandırma borusunda mahsur kaldığını düşündükleri yavru kediyi bir türlü bulamıyor.

Hakkari’de bir kuruma ait 5 katlı binanın havalandırma borusuna giren yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Binaya çıkan itfaiye ekiplerini gören kedi kaçarak izini kaybettirdi. Ertesi gün tekrar kafasını havalandırma borusunda çıkaran kedi için harekete geçen ekipler, kendilerini gördükten sonra kaçan kediyi tüm aramalara rağmen yine bulamadı. 3 günlük çalışmaya rağmen kediyi bulamayan ekipler, yavru kedinin mahsur kaldığını düşündüklerini belirttiler.

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