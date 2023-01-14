İsviçre’den Hakkari’ye yardım eli

Türk Sanat Müziği sanatçısı ve dizi film oyuncusu Necip Karakaya, İsviçre Türk Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kurtuluş, İsviçre’den Hakkari’ye gönderilen yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıttılar.

Önceki gün Hakkari’ye gelen Türk Sanat Müziği sanatçısı ve dizi film oyuncusu Necip Karakaya, İsviçre Türk Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kurtuluş, Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt ve Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz ile birlikte kentin değişik mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulundu.

İsviçre’den bağışçıların gönderdiği yardımları Hakkâri’ye ulaştıran Karakaya ve Kurtuluş’a teşekkür eden Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, yardımları birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

İsviçre Türk Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kurtuluş ise İsviçre’de yaşayan Müslümanların yardımlarını Hakkari’ye ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Emanetlerini yerine ulaştırdık. Türk Kızılay’ımız ile beraber sahalardayız ve sahalarda olmaya devam edeceğiz. İyi ki İsviçre’de din kardeşlerimiz var. Allah onlardan razı olsun. Bu köprülerin çoğalması için daha çok çalışacağız. Hakkari’de çok güzel ağırlandık ve çok iyi insanlarla tanıştık” dedi.

Türk Sanat Müziği sanatçısı ve dizi film oyuncusu Necip Karakaya da yardımda emeği olanlara teşekkür ederek, ”Böyle bir yardım kampanasında yer almak, dünyamıza büyük zenginlik kattı. Anadolu’nun tam orta noktasında bulunan bir fert olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi olarak hem doğuda hem batıda olabildiğince geniş coğrafyalarda dostlarımız var. Burada ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşuyorlar. Cenabi Allah cümlemize vermeyi nasip eylesin bu çok önemli. Yardımlarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Öte yandan, aileler ise kendilerine yardım gönderen ve buna vesile olan herkese teşekkür ettiler.