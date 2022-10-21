İstanbul’dan Hakkari’ye kitap köprüsü

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, teknolojik bağımlılığı konusunda uyarıda bulunarak, “Bizleri çevreleyen teknolojik bağımlılığın farkında olun ve kendinizi bu bağımlılıktan uzak tutun” dedi.

Feyziye Mektepleri Vakfı, İstanbul Işık İlk ve Ortaokulunun öğrencileri, sosyal sorumluluk çerçevesinde, Hakkari’deki üç okula kitap desteğinde bulundu. Hakkari Fen Lisesinde düzenlenen programa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ve İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür katıldı. İstanbul Şişli’den "Bir Okul Bin Kitap" projesi, Hakkari’de yürütülen "Bir Kitap Bir İnsan" projesiyle buluşturularak İstanbul’dan Hakkari’ye bir dostluk ve gönül köprüsü kuruldu.

Programda konuşan Vali Akbıyık, Feyziye Mektepleri Vakfı, Işık İlk ve Ortaokulu Müdiresi Gülbahar Gürsoy ve Işık Okulları Lisesi Müdürü Hakan Kulaber’e teşekkür ederek, “Bizleri çevreleyen teknolojik bağımlılığın farkında olun ve kendinizi bu bağımlılıktan uzak tutun. Göreceksiniz kitaplar, kanatlarını sizlere açacak ve kitapların engin dünyasına kulaç attıkça, yepyeni ufuklara yol alacaksınız. Geleceğe dair yapılacak en büyük yatırım, eğitime yönelik yapılan yatırımdır. Bu anlayışla ilimizin eğitimine katkıda bulunan tüm paydaşlara ve hayırseverlere teşekkür ediyorum. İlimizde her alanda olduğu gibi eğitimde de olumlu bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Yeni okullar, güçlendirilen ve onarılan okullarımızın yanında konferans salonları, fen bilimleri laboratuvarı, akıl ve zeka oyunları atölyesi, bilim-sanat atölyesi, robotik kodlama ve Z Kütüphaneler ile okullarımızı donanımsal olarak zenginleştirdik. Yenilenen okullarımızda, inanıyorum ki öğrencilerimiz, okumanın tadına varacak, bilimin ışığıyla üretmenin hazzını yaşayacak. Bu gelişim, öğrencilerin ve öğretmenlerin okulda kaliteli zaman geçirmelerinde, eğitim ve öğrenmede önemli bir rol oynayacaktır. Bunu şimdiden müşahede etmekteyiz" dedi.

Kitap teslim töreninde, okulların birbirlerine hitaben yazdıkları mektuplar okundu. Öğrencilerin okuduğu bu mektuplar, duygusal anlar yaşattı. Vali Akbıyık, daha sonra okulda kitap okuma için oluşturulan şark köşesinde kitap okuyan öğrencilerle sohbet ederek, akıl ve zeka oyunları atölyesindeki öğrencilerle zeka oyunları oynadı.