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İş makinesinin altında kalan 7 çocuk babası hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iş makinesinin altında kalan 7 çocuk babası adam hayatını kaybetti.

HAKKARİ 13.10.2021, 18:48
İş makinesinin altında kalan 7 çocuk babası hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iş makinesinin altında kalan 7 çocuk babası adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, öğlen saatlerinde ilçe merkezine bağlı Doğanlı köyünde meydana geldi. Köyde inşaat işini yapan ve ismi öğrenilmeyen operatör, iş makinesiyle geri manevra yaparken Sefer Alkan’a (58) çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden 7 çocuk babası Alkan’ın cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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