İran sınırında kar temizleme çalışması

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde kar temizleme çalışması yapıldı.

İlçe merkezine 41 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Esendere beldesinde günler öncesinde yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, Esendere Belediyesinin karla mücadele çalışmaları ise devam ediyor. Beldenin Yılmaz Mahallesi’nde vatandaşların daha sağlıklı ulaşım imkanından faydalanması için Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun talimatlarıyla yol kardan temizlendi.

Tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında olacağını belirten Başkan Dırbaz Büyüksu, “Şartlar ne olursa olsun, beldemizin tüm sorunlarıyla birebir ilgileneceğiz. Günler öncesi yağan kar yağışından dolayı beldemize bağlı Yılmaz Mahallesi’nde biriken karı ekiplerimiz temizledi. Ekiplerimizin yaptığı kar temizleme çalışmaları sonucu, vatandaşlarımızın daha rahat seyahat ve ulaşımlarını sağladık’’ dedi.