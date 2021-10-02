banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

İnşaattan düşen köpeğin ayağı kırıldı

Hakkari’de inşaat halindeki binadan düşerek yaralanan köpeğin yardımına Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yetişti.

HAKKARİ 02.10.2021, 12:47
İnşaattan düşen köpeğin ayağı kırıldı

Hakkari’de inşaat halindeki binadan düşerek yaralanan köpeğin yardımına Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Hakkari Merkez Polis Karakolu’nda bulunan Malaklı cinsi çoban köpeğin 2 katlı inşattan düştüğü ihbarına alan veteriner ekibi, hemen olay yerine intikal etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan köpek, belediye veteriner kliniğine getirildi. Burada yapılan muayene sonucunda ayağında kırık olduğu tespit edilen köpek, klinikte müşahede altına alındı. Ayağı alçıya alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden veteriner ekipleri, vatandaşlara bu konudaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P