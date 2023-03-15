İmam Hatip Okulları mesleki yarışmalar il finalleri başladı

Hakkari’de Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen mesleki yarışmalar başladı.

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından mesleki yarışmalar start aldı. Düzenlenen mesleki yarışmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi’nce, Hakkari genelinde planlanarak yapılan organizasyon ile Hakkari Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi’nde, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün açılış konuşmasıyla start aldı. Yarışmalarda derece yapacak ve yarışmalara katılım sağlayarak emek verecek tüm öğrencileri tebrik ettiğini ifade eden Müdür Gür, "Yarışmaların organize ve düzenlenmesinde emeği geçen din öğretimi şubesi, il müftülüğü ve seçici kurula, okul müdürleri ve danışman öğretmenlere katkılarından dolayı teşekkür ederim. Öğrencilerin yarışmalar sayesinde, mesleklerinde daha çok başarı elde ettik. Bugün, öğrencilerimiz, bizlere adeta manevi ziyafet sunmuş olacaklar. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim-i; ayrıca ezan ve hutbe okuyacaklar. Yarışmacıları birbirinden ayırmak değerli jüri üyelerimiz için oldukça zor olacak. Seçici komisyonumuza kolaylıklar dilerken, öğrencilerimizin hepsini, ayrı ayrı tebrik ediyor, öğretmenlerine de teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu İmam Hatip Liseleri’nin kuruluş misyonu çerçevesinde, okullarda öğrenim gören öğrencilerin ilgi istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmesini sağlamak, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek yetkinlik ve özgüven kazanmalarını sağlamak amacıyla "Mesleki Yarışmalar" düzenleniyor. Yaklaşık 40 yıldır geleneksel olarak düzenlenen “Mesleki Yarışmalar”, İmam Hatip Ortaokulları arasında "Genç Sada" Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması erkek, "Genç Nida" Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması kız, "Genç Muhafızlar" Hafızlık Yarışması kız-erkek, "Genç Bilaller" Ezan Okuma Yarışması erkek olmak üzere 5 kategoride; Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında; "Genç Sada" Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması erkek, "Genç Nida" Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması kız, "Genç Muhafızlar" Hafızlık Yarışması kız-erkek, "Genç Hatipler" Hutbe Okuma Yarışması erkek, "Genç Bilaller" Ezan Okuma Yarışması erkek olmak üzere 6 kategorideki öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştiriliyor.