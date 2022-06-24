İlçenin ilk kadın çalışanlarından Nezahat Özdemir’e sürpriz veda

Hakkari Yüksekova ilçesinin ilk kadın çalışanlarından Nezahat Özdemir’in emekliye ayrılmasıyla meslektaşları ve öğrencileri tarafından sürpriz veda günü düzenlendi.

Yüksekova’da 32 yıldır Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ilçenin ilk kadın çalışanlarından Nezahat Özdemir’in emekliye ayrılmasıyla yıllardır yetiştirdiği usta öğreticiler tarafından sürpriz veda günü düzenlendi. 32 yıl boyunca mesleğini yapan ve binlerce kişi yetiştirerek iş sahibi yapan Özdemir, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün verdiği yemekle, meslektaşları ve yetiştirdiği öğrencileriyle vedalaştı.

Özdemir’e 32 yıllık iş tecrübesinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Başarı Belgesi’, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan tarafından da ‘Teşekkür Belgesi’ ve plaket verildi.

32 yıldır Yüksekova’da görev yaptığını belirten Nezahat Özdemir, “Artık emekliye ayrılıyorum. Üzücü olabilir ama bu da bizim bir gerçeğimizdir. Bugün bana büyük bir sürpriz yapmışlar. Bugün sürpriz veda yemeğinde yetiştirdiğim öğrencilerim de gelmiş. Bugün ayrı bir sevinç ve üzüntü içerisindeyim. İnşallah bundan sonra hepsi de en başarılı yere gelirler. Bugün bana bu özel sürprizi düzenleyen Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Kenan Canan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan ise emekliye ayrılan Nezahat Özdemir’i misafir ettiklerini belirterek, “Allah herkese böyle güzel bir emeklilik nasip eylesin. Gelecek yeni dönemde artık Nezahat ablamız aramızda olmayacak. Bizde kendisine teşekkür etmek için Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak veda yemeği düzenledik. 32 yıllık emekleri için kendisine kurum olarak başarı, teşekkür ve plaket takdim ettik” ifadelerini kullandı.