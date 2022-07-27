Huzura kavuşan Hakkarililer açık hava sinemasında buluştu

Huzura kavuşan Hakkarililer, belediyenin kurduğu açık hava sinemasında film izleyerek gece geç saatlere kadar gönüllerince eğlendi.

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla Kent Park’ta düzenlenen kültür etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sosyal medya hesabında etkinliklerin tarih ve saatine paylaşan belediye, ayrıca üstü açık bir araçla açık havada sahnelenecek olan film ve etkinliklere tüm Hakkari halkını davet etti. Halkın büyük beğenisini toplayan etkinlik, akşam da devam etti.

Vatandaşlar çocukları ile birlikte Kent Park’a gelerek bir taraftan dev ekranda “6 süper kahraman” adlı filmi izlerken bir taraftan da geç saatlere kadar sohbet etmenin mutluluğunu yaşadı. Bazı kadınlar ise aile bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla gözleme, pasta ve çay standı kurdu. Belediye ekibi, film arası çocuklara ücretsiz mısır ikramında bulundu.

Belediyenin düzenlediği etkinliklerin kent merkezine ayrı bir renk kattığını ifade eden vatandaşlar, bu tür etkinliklerin devamını istedi.

Stant açan kadınlar ise “Keşke Hakkari geceleri hep böyle renkli olsa, biz de aile bütçemize katkıda bulunabilsek” şeklinde konuştu.