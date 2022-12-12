“Her karede Hakkari” sergisi açıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Melis Kasımoğlu öncülüğünde açılan fotoğraf kursuna katılan kursiyerlerin katılımıyla düzenlenen “Her karede Hakkari” fotoğraf sergisine katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerlerin Melis Kasımoğlu öncülüğünde düzenlediği “Her karede Hakkari” adlı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hakkari şehir merkezi ve köylerde günlük yaşamın mercek altına alındığı eğitim neticesinde düzenlenen halka açık sergiyi gezen Hakkari Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, Melis Kasımoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ürünü olan sergide değişik konularda onlarca fotoğraf yer alıyor.

Sergiye vali yardımcıları Mustafa Berat Kasımoğlu, Halil İbrahim Köroğlu ve Talha Batal, Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı, bazı kurum müdürleri katıldı.