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HDP il binası önünde ’Evlat Nöbeti’ ikinci haftasında

HDP Hakkar İl Başkanlığı binası önünde, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin gerçekleştirdiği oturma eylemi sırasında parti binasından hoparlörden seçim müziği çalması tepkiye neden oldu.

HAKKARİ 22.01.2021, 14:56
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HDP il binası önünde ’Evlat Nöbeti’ ikinci haftasında

HDP Hakkar İl Başkanlığı binası önünde, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin gerçekleştirdiği oturma eylemi sırasında parti binasından hoparlörden seçim müziği çalması tepkiye neden oldu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da başlattığı eylemin ardından Hakkari’deki aileler ikinci defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Hakkari’de HDP il binası önünde bir araya gelen 12 ailenin üyeleri, terör örgütüne tepki gösterdi. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayraklarıyla ’Kürt-Türk kardeştir HDP kalleştir’, ’Çocuklarımız dağda kurda kuşa yem olmasın’, ‘Kahrolsun PKK’, ‘Kahrolsun HDP’ sloganları atarak HDP il binası önüne geldi.

Burada sloganlara devam eden ailelerin sesini bastırmak isteyen HDP’liler, hoparlörden partinin seçim müziklerini çaldırdı. Bunun üzerine anneler de seslerini daha gür ulaştırmak için megafonla slogan atmaya devam etti.

Bir yıldır annesi Diyarbakır eyleminde olan Yüksekovalı Besna Sağlim, PKK tarafından zorla dağa götürülen ağabeyi Hamza Sağlim’in akıbetini sordu. “Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşma ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri olarak toplanmış bulunmaktayız” diyen Sağlim, “Bizler buradan, tüm Türkiye’ye haykırıyoruz, gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın” dedi.

PKK’nın ve taşeronlarının gerçek yüzünün görülmesini isteyen Sağlim, “Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulanan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık anneler olarak, tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz ve biz çocuklarımızı HDP’den istiyoruz” diye konuştu.

10 yıldır ağabeyinden haber alamayan Yüksekovalı Kerem Çakan ise “Kardeşlerimize kavuşmak için göstermiş olduğumuz kararlı duruş karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır. Buradan çağrımızdır; bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu halklı davamızla büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Geçen haftalarda yaptığımız oturma eyleminden dolayı HDP milletvekilinin de katılımıyla yapılan basın açıklamasını lanetle kınıyoruz. Biz acılı annelerin gözyaşlarını kendi iftiralarına ve yalanlarına alet ediyorlar. Bizleri kamuoyunda küçük düşürmeye, davamızın haksız olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Üstümüze atılmaya çalışılan iftira ve yalanları Hakkari anneleri ve kadınları olarak lanetliyoruz. Biz asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bizim bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler, çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu haklı davamıza kimsenin duyarsız kalmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Grup 5 dakikalık oturma eyleminin ardından sloganlarla parti binası önünden ayrılarak eylemlerine son verdi.
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