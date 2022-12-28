HDP binasında "Ölürüm Türkiye’m" şarkısı çalındı

Hakkari’de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 39’inci haftada da devam ederken, HDP binasından çalınan "Ölürüm Türkiye’m" şarkısı ise şaşkınlık oluşturdu.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. Parti binasındaki HDP’liler ise, açtıkları "Ölürüm Türkiye’m" şarkısı ile annelerin sesini bastırmak istedi. Aileler, eylemlerini sürdürmeye devam etti. Slogan atan aileler, "Anneler kazanacak, hepimiz anneyiz, PKK’ya yeteriz, HDP kaybedecek" dedi.

Annelerin eylemine destek veren Naime Kutlar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Kutlar, "Dökülen bu kanda elbette bölücü terör örgütü kadar bu teröristlere silah ve destekte bulunanların payı da vardır" dedi. "Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim" diye devam eden Naime Kutlar, "İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. Teröre lanet ediyoruz. Bütün terör örgütlerine sesleniyoruz, elinizden geleni ardınıza koymayın. Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan, destek veren ülkelere sesleniyoruz, koynunuzda yılan besliyorsunuz, beslediğiniz yılan sizi de sokmaya başladı. Ailelerinizin kararlılıkla yürüttüğü bu mücadele, terör örgütünün karanlık ve kandan beslenen gerçek yüzünün görülmesi bakımından çok hayırlı oluyor. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır" dedi.