banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Özel Çocuklar mest etti
Özel Çocuklar mest etti
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı

Haziran ayında karla mücadele çalışması

Hakkari’nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası zirvesinde karla mücadele sürüyor.

HAKKARİ 04.06.2022, 11:35
Haziran ayında karla mücadele çalışması

Hakkari’nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası zirvesinde karla mücadele sürüyor.

Kent merkezinden 17 kilometre mesafede bulunan Berçelan Yaylası’ndaki içme suyu şebekelerinin arızalanması sonucu karla kaplı zirvedeki yolun açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi harekete geçti. Yer yer 3 metre karın bulunduğu Berçelan Yaylası’ndaki karla mücadele çalışması sonucu yol açılarak şebekelerin bulunduğu bölgeye ulaşıldı.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki mahalleyi susuz bırakan arızayı bulmak için çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu