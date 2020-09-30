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Hayırsever iş adamı Kılınç’tan örnek davranış
İSTANBUL’DA BULUNAN HAYIRSEVER İŞ ADAMI HÜSEYİN KILINÇ, HAKKARİ’DEKİ BİR OKULA 500 ADET ÇANTA DESTEĞİNDE BULUNDU.
HAKKARİ 30.09.2020, 12:13
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İstanbul’da bulunan hayırsever iş adamı Hüseyin Kılınç, Hakkari’deki bir okula 500 adet çanta desteğinde bulundu.
İstanbul Mercan’da iş yeri bulunan hayırsever iş adamı Hüseyin Kılınç’ın gönderdiği çantalar Hakkari’ye ulaştı. 500 adet çantayı teslim alan Hakkarili hayırsever bir esnaf çantaları okula teslim etti.
Hakkarili esnaf ile okul yönetimi, bu örnek davranıştan dolayı iş adamı Kılınç’a teşekkür ederek, gönderilen çantaların dar gelirli öğrencilere dağıtacaklarını belirttiler.
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