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Hayati İnanç, Hakkari’de "İrfan ve Medeniyet Buluşmaları"nın konuğu oldu

Hakkari Belediyesi tarafından organize edilen "İrfan ve Medeniyet Buluşmaları"nın konuğu edebiyatçı Hayati İnanç oldu.

HAKKARİ 03.11.2021, 22:27
Hayati İnanç, Hakkari’de "İrfan ve Medeniyet Buluşmaları"nın konuğu oldu

Hakkari Belediyesi tarafından organize edilen "İrfan ve Medeniyet Buluşmaları"nın konuğu edebiyatçı Hayati İnanç oldu.

Öğretmenevinde düzenlenen programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Mustafa Berat Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Teşkilat Koordinatörü Mecit Tarhan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Hakkari Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Şirin Adıyaman, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Hayati İnanç, divan edebiyatından beyitler okuyarak hayata dair önemli nasihatlerde bulundu. Anne ve babaların çocuklarını iyi yetiştirmeleri gerektiğini aktaran İnanç, iyi bir gelecek için iyi nesillerin yetişmesi gerektiğini söyledi. İnanç, "Osmanlı sultanları içerisinde en güzel divanlardan biri, Kanuni Sultan Süleyman’ın torunu ve 2. Selim’in oğlu Sultan 3. Murat’a aittir. 3. Murat divanında şu diline dikkat et diyor. Dil sıklıkla neyi anarsa kalbin ve aklın oraya bağlanır ve onun esiri olur. Çünkü dil sivridir ve insan andığını sever, sevdiğini anar. Bize lazım olan eğlence değil, neşedir. Eğlence ahmakça bir avunmadır ve sizler eğlenmiyorsunuz sadece içinizdekileri o an bastırıyorsunuz. Onu gürültülü bir şekilde örtmeye çalışıyorsunuz. Neşe ayrıca gönülden gönülle geçerek olur. Eğer ki bir gönül kurumuşsa, o gönülden bir iş çıkmaz" diyerek programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Söyleşi sonunda Vali Akbıyık İnanç’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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