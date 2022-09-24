Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Hakkari’de sancıları tutan hamile kadın askeri helikopterle Van’a sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hakkâri’de yaşayan ve acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile bir vatandaşımız, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle derhal Van’a nakledildi. Her zaman milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz” ifadelerine yer verildi.