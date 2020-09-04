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Hakkâri’de yol asfaltlama çalışması
HAKKARİ BELEDİYESİ TARAFINDAN BAŞLATILAN BİTÜMLÜ SICAK ASFALT (BSK) DÖKÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.
HAKKARİ 04.09.2020, 09:34
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Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan bitümlü sıcak asfalt (BSK) döküm çalışmaları devam ediyor.
Önceki akşam Cumhuriyet ve Konak caddelerinde yapılan asfalt çalışmaları, kentin değişik caddelerinde sürüyor. Çevre yolu ve Çölemerik Caddesi’nde de gece mesaisi başlatılarak bitümlü sıcak asfalt (BSK) dökümü yapıldı.
Doğalgaz çalışmaları nedeniyle tahrip olan yollardaki asfalt çalışmalarının devam edeceğini belirten belediye yetkilileri, geçit vermeyen yollara yönelik hummalı bir çalışma başlattıklarını söylediler.
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