Hakkâri’de deprem tatbikatı

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde bulunan müftülük hizmet binaları ile Kur’an kurslarında gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Türkiye geneli düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AFAD Başkanı Yunus Sezer’in de bazı noktalarda canlı bağlantı ile katıldığı “Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı” Hakkari’de de yapıldı. Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan İl Müftü Vekili Mehmet Ali Yiğit, Türkiye geneli yapılan tatbikata katıldıklarını ifade ederek, “İl merkezi ve ilçelerinde 6 bine yakın personel ve öğrencinin katıldığı tatbikat çok faydalı oldu. Öğrencilerimiz bilinçlendi. İnanıyorum ki muhtemel bir deprem anında öğrencilerimiz rahatlıkla süreci en düşük zararla aşabilecek konuma geldi. Tedbir bizden takdir Allah’tandır. Bu vesileyle her zaman tedbirimizi almak zorundayız. Bu tatbikatta bizimle olan ve doğal afetlere karşı yapılması gerekenler hakkında bizleri ve öğrencilerimize her türlü desteği sunan AFAD İl Müdürlüğü personellerine teşekkür ediyorum. Yüce Allah memleketimizi her türlü afet ve belalardan muhafaza eylesin" şeklinde konuştu.

AFAD Hakkari İl Müdür Vekili Erhan Kanat ise Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak Hakkari’deki Ahmed-i Hani Yatılı Kur’an Kursunda da başarılı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Bir dakikadan kısa sürede binanın boşaltıldığı başarılı ve farkındalık oluşturan bir tatbikat oldu. Katılımlarından dolayı müftülük çalışanları ile kurslarda bulunan öğretici ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Millet ve memleketimize afetsiz günler dilerim” ifadelerini kullandı.