Hakkâri’de, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle program düzenlendi
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından olan “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle mevlit programı düzenlendi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından olan “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle mevlit programı düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca ülke genelinde her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle
Hakkari Merkez Şeyh İsmail Camisinde düzenlenen programda vefat eden din görevlileri için, ömrünü din görevi ve hizmetine adamış hademe-i hayrat için dualar edildi. Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından cemaate ikramlarda bulunuldu. Program dua ve salavatlarla sona erdi. Tüm dünyada etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında maske takılarak ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen mevlit programına kadınlar büyük ilgi gösterdi.