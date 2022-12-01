Hakkâri’de 37 bin 306 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, il genelinde toplamda 37 bin 306 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının öğrenciler için uyguladığı ücretsiz yemek hizmeti, Hakkâri’deki okullarda da devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve kurum yöneticileri öğrencilere sağlanan hizmeti yerinde görmek amacıyla yemek firmalarını ziyaret ederek, okullardaki öğrencilerin yemek dağıtım saatlerine misafir oldu. Hakkâri genelinde toplamda 37 bin 306 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verildiğini belirten Müdür Bilal Gür, "Millî Eğitim Bakanlığımız, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyor. Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucunda, ilimizde ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayımızı valiliğimizin de destekleriyle her yıl daha da artırmaktayız. Taşımalı eğitim hizmeti veren okullarımızda il geneli 15 bin 238, SYDV tarafından ailesi sosyal yardım alan 11 bin 462, pansiyonlarda 9 bin 656 ve okul öncesinde ise bin 50 olmak üzere toplamda 37 bin 306 öğrencimiz, ki bu neredeyse öğrenci nüfusumuzun yarısına tekabül ediyor, bakanlığımızın ücretsiz yemek hizmetinden faydalanmaktadır” dedi.