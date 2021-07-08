banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altında yükseliş sürüyor
Altında yükseliş sürüyor
Babacar idmanda kalp spazmı geçirdi
Babacar idmanda kalp spazmı geçirdi
Ekmeğe zam yolda!
Ekmeğe zam yolda!
Japonya, Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak
Japonya, Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak

Hakkâri Spor Lisesine yoğun ilgi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Spor Lisesine kayıt yapmak isteyen öğrenciler, çeşitli dallarda yapılan parkurlarda ter döküyor.

HAKKARİ 08.07.2021, 13:18
Hakkâri Spor Lisesine yoğun ilgi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Spor Lisesine kayıt yapmak isteyen öğrenciler, çeşitli dallarda yapılan parkurlarda ter döküyor.

Bir hafta sürecek seçmelerde yaklaşık 300 öğrenci yarışacak. En iyi 120 öğrencinin Hakkâri Spor Lisesine kayıt hakkı kazanacağını belirten Okul Müdürü Sefer Özatak, amaçlarının çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak olduğunu belirtti. Özatak, "Öğrencilerimizi bir yandan spor bölümlerine yollamak bir yandan da yetenekleri ve branşları doğrultusunda Türkiye’de ve dünyada ulaşabilecekleri en üst düzeye çıkartmaktır. Geçtiğimiz yıllarda bunun bir kısmını başardık, inşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel başarılar elde edeceğiz. Bizden desteğini esirgemeyen tüm yetkililere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu