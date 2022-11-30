Hakkari’ye şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Hakkarili Topçu Uzman Çavuş şehit oldu. Vali İdris Akbıyık, şehidin ailesini ziyaret ederek başsağlığı ve sabır diledi.

Hakkarili Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit oldu. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar, Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coştun Sel, emniyet müdür yardımcıları ile birlikte Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Topçu Uzm. Çvş. Nedim Korkmaz’ın taziyesine katılarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Vali Akbıyık’ta şehit ailesine sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.