Hakkari’ye renk katan fıskiyeler yeniden devreye alındı

Hakkari’de kış ayları nedeniyle kapatılan fıskiyeler havaların ısınmasıyla birlikte yeniden açılarak şehre renk katmaya başladı.

Belediye hizmet binası önündeki fıskiyelerle Altay Caddesi üzerindeki Kent Park’ta bulunan havuz ve fıskiyeler, Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenilendi. Kentin iki ayrı noktasının su fıskiyeleriyle süslenmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden vatandaşlar, kent merkezine ayrı bir renk katan havuz ve süslü fıskiyelerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kış şartları nedeniyle ildeki havuz ve fıskiyeleri devre dışı bıraktıklarını belirterek, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden devreye soktuklarını söylediler.