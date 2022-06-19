Hakkari’nin Romtik Mezrası yeni yoluna kavuşuyor

Hakkari’nin Geçimli köyüne bağlı Romtik Mezrası, yeni yoluna kavuşuyor.

İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, yıllardır eski yolda sıkıntı yaşayan 20 hanelik Romtik Mezrasında yol çalışması başlattı. Hem mezra yolu hem de ekim alanları için hizmet verecek olan yeni yol çalışmaları devam ediyor. Yeni yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, yolun en kısa sürede biteceğinin müjdesini verirken, Romtik Mezrası sakinleri ise çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ettiler.