Hakkari’nin Merzan mahallesine mevsimin ilk karı düştü

Hakkari’nin Yukarı Merzan Mahallesi ve kentin çevresine saran dağlara mevsimin ilk karı düştü.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yukarı Merzan Mahallesine mevsimin ilk karı düşerken, şehrin etrafını saran dağlar ise beyaza büründü. İklim değişikliği nedeniyle yaklaşık iki yıldır Hakkari ve ilçelerine beklenen karın yağmadığını belirten vatandaşlar, bu yıl kış aylarının çetin geçmesini umut ettiklerini ifade ettiler.