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Hakkari’nin maskotu tilkiler için yiyecek bırakıldı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmaktan zorlanan tilkiler için yiyecek bıraktı.

HAKKARİ 03.05.2021, 10:16
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Hakkari’nin maskotu tilkiler için yiyecek bırakıldı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmaktan zorlanan tilkiler için yiyecek bıraktı.

Hakkari’deki sokak hayvanları için düzenli olarak yiyecek bırakan belediye ekipleri, bu defa da kent merkezinden 5 kilometre mesafede bulunan Yukarı Merzan Mahallesi’nde yuvaları bulunan tilkiler için yiyecek bıraktı. Kış aylarında görevden dönen Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından bulunan ve aç oldukları için beslenen tilkiler için belediye ekipleri harekete geçti. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tilkilerin aç kaldığı haberi üzerine hemen harekete geçti. Belediye ekipleri tilkilerin bulunduğu bölgeye yiyecek bırakarak beslenmelerini sağladı.
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