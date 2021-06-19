Hakkari’nin ilk hafızlık ortaokulu hizmete açıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kurulan Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu, bu yıl ilk defa öğrenci kabul edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Hafız Yetiştirme ve Akademik Başarıyı Destekleme Projesi" kapsamında, Hakkari’de açılan Yüksekova Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk öğrencileriyle de buluşacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu’nun bir proje okulu olduğunu ifade ederek, “Öğrencilerimizin okul ortamından, ailelerinden ve sosyal çevresinden uzak kalmadan, örgün eğitimden azami düzeyde faydalanarak, hafızlık eğitiminin kazanımlarından yararlanmasını çok önemsiyoruz. Kur’an ayetlerinin anlamıyla birlikte, milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlerin içselleştirilmesini; hafızlıkla akademik öğrenmenin beraberce yürütülmesini ve nihayetinde bu öğrencilerimizin okul eğitimlerini hafızlıkla taçlandırmalarını amaçlıyoruz” dedi.

30 Haziran’da, 4’üncü sınıf müfredatından 75 soruluk bir sınav yapılacağını ve bu sınav sonucunda 100 öğrencinin belirleneceğini vurgulayan Gür, “Sınav başvuruları, 24 Mayıs tarihinde başlamış olup, ‘https://forms.gle/ZzVRKAKSGUm8bCqZ6’ linkinden başvuru yapılabilecek ve 25 Haziran tarihine kadar da başvurular devam edecektir. Sınavı kazanan öğrencilerimiz temmuz ve ağustos ayında, 8 haftalık temel hafızlık hazırlık eğitimine alınacak, eğitim sonrasında ise başarılı 72 öğrencinin kesin kaydı okulumuza yapılacaktır. Bu kapsamda, şehrimize kazandırdığımız Yüksekova Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu’nun ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.