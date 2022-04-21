Hakkari’nin içme suyu depoları yeniden temizlendi

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar sularının erimesi suretiyle bulanık akan içme suyunun daha temiz daha sağlıklı halka ulaştırabilmesi için su depolarını rutin olarak temizlemeye devam ediyor.

Belediye ekipleri, merkez ve mahallelerdeki içme suyu aktarımını sağlayan ana depolardaki suyu boşaltıp gerekli temizliği yaptıktan sonra yeniden su aktarımı sağladı. Virüs ve salgın mikroplara karşı dezenfekte çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği Hakkari’de, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan tüm depolar büyük bir titizlikle temizlendi.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan su depolarının belirli aralıklarla temizlendiğini belirten Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kent genelindeki tüm depoların temizlendiğinin rutin olarak her ay temizlendiğini ifade ettiler.