Son Dakika
Hakkari’nin gizli güzellikleri keşfediliyor
DOĞA FOTOĞRAFÇISI EMİN NOYAN VE BERABERİNDEKİ SABAHATTİN ERTUŞ VE BASRİ YILDIZ, YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR SONUCUNDA HAKKARİ’NİN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETMEYE DEVAM EDİYOR.
HAKKARİ 14.09.2020, 10:47
2
Doğa Fotoğrafçısı Emin Noyan ve beraberindeki Sabahattin Ertuş ve Basri Yıldız, yaptıkları çalışmalar sonucunda Hakkari’nin güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor.
Çektiği fotoğraflarla kentin tanımını yapan Emin Noyan, "Hakkari ve ilçelerinin hemen hemen tüm doğasını gezdim ama ilk defa böyle bir şelâle ile karşılaştım. Büyüleyici doğal güzelliğiyle el değmemiş doğa harikası bir yer. Böyle muhteşem bir görüntü ile ilk defa karşılaştım. Daha önce çekimler yapıldı ama hiç tanıtılmadı ve bilinmiyor burası. Çektiğimiz görüntülerle buranın turizme kazandırmasını, Hakkari’nin saklı güzelliklerinin tanıtılmasını istiyoruz. Bu bölgeler eğer tanınırsa hem ülkemiz için hem Hakkari için son derece önlemlidir" dedi.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2020
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:37
|Öğle
|13:05
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:23
|Yatsı
|20:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Erzurumspor
|1
|3
|8. Fenerbahçe
|1
|3
|9. Kayserispor
|1
|3
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Ankaragücü
|1
|0
|14. Çaykur Rizespor
|1
|0
|15. Kasımpaşa
|1
|0
|16. Gaziantep FK
|1
|0
|17. Trabzonspor
|1
|0
|18. Gençlerbirliği
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Altınordu
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Adanaspor
|1
|3
|5. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|6. Ankaraspor
|1
|3
|7. Altay
|1
|1
|8. Samsunspor
|1
|1
|9. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|10. Balıkesirspor
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Tuzlaspor
|0
|0
|13. Bandırmaspor
|1
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. Eskişehirspor
|1
|0
|16. İstanbulspor
|1
|0
|17. Bursaspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Liverpool
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Everton
|1
|3
|7. Aston Villa
|0
|0
|8. Brighton
|0
|0
|9. Burnley
|0
|0
|10. Chelsea
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Sheffield United
|0
|0
|14. Wolverhampton
|0
|0
|15. Leeds United
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Tottenham
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0