Hakkari’nin gizli güzellikleri keşfediliyor

Doğa Fotoğrafçısı Emin Noyan ve beraberindeki Sabahattin Ertuş ve Basri Yıldız, yaptıkları çalışmalar sonucunda Hakkari’nin güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor.

Çektiği fotoğraflarla kentin tanımını yapan Emin Noyan, "Hakkari ve ilçelerinin hemen hemen tüm doğasını gezdim ama ilk defa böyle bir şelâle ile karşılaştım. Büyüleyici doğal güzelliğiyle el değmemiş doğa harikası bir yer. Böyle muhteşem bir görüntü ile ilk defa karşılaştım. Daha önce çekimler yapıldı ama hiç tanıtılmadı ve bilinmiyor burası. Çektiğimiz görüntülerle buranın turizme kazandırmasını, Hakkari’nin saklı güzelliklerinin tanıtılmasını istiyoruz. Bu bölgeler eğer tanınırsa hem ülkemiz için hem Hakkari için son derece önlemlidir" dedi.