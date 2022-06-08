Hakkari’nin çocuk oyunlarını canlandırdılar

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de öğrenciler, yöreye ait Bertaşani, Derbani ve yakan top adlı geleneksel oyunları oynandı.

Temel Eğitimde 10 bin okul projesi nedeniyle Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Yunus Emre İlk/Ortaokulu öğrencileri arasında Bertaşani, Derbani ve yakan top adlı geleneksel oyunlar oynandı. Zevkli ve eğlenceli geçen geleneksel oyunların oynandığı şenlikle ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Sokak oyunları artık unutuldu. Oysa bu oyunlar çocuklarımızın eğitimi ve kişiliğini olumlu etkiliyor. Teknoloji, yaşam ve çalışma koşullarını olduğu kadar çocuklarımızın oyun şekillerini de değiştirdi. Saatlerce bilgisayar başında ya da ellerinde tabletlerle oturup beden gücü harcamadan teknoloji bağımlısı olan bireyler için bir farkındalık oluşturmak istedik. Biz eğitimciler, eskiden sokakta oynanan ve artık ‘geleneksel’ olarak tanımlanan oyunların, çocukların eğitimi ve kişiliği üzerindeki olumlu etkilerini anlatmaya ve gündemde tutmaya ısrarla devam etmeliyiz. Aileler de çocuklarının sokakta oynayabileceği oyunları araştırmalı ve çocuklarını bu oyunlara yönlendirmeliler. Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ailesine, unutulan geleneksel oyunları gündeme getirip, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları ve konuk okulumuzun öğrencilerine eğlenceli vakit geçirdikleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.