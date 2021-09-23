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Hakkarili vatandaşlara Aslan Kral filmi izletildi

Hakkari Belediyesi tarafından ’Hakkari’de Hayat Var’ sloganıyla düzenlenen açık hava sinema günleri etkinliklerinde vatandaşlara “Aslan Kral” filmi izletildi.

HAKKARİ 23.09.2021, 21:50
Hakkarili vatandaşlara Aslan Kral filmi izletildi

Hakkari Belediyesi tarafından ’Hakkari’de Hayat Var’ sloganıyla düzenlenen açık hava sinema günleri etkinliklerinde vatandaşlara “Aslan Kral” filmi izletildi.

Altay Caddesi Kent Parkı’nda ücretsiz olarak açık havada düzenlenen sinema etkinliğinde vatandaşlara patlamış mısır ikramı yapıldı. Açık hava sinemasında vatandaşlara “Aslan Kral” filmi izletildi. Çocuklar aileleri ile birlikte film izlemenin heyecan ve mutluluğunu yaşadı. Filmi büyük bir keyif ile izleyen vatandaşlar bu güzel etkinlikten dolayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’a teşekkür etti.

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