Hakkarili sporculardan tarihi başarı

Hakkarili sporcular, Yozgat’ın Çekerek ilçesinde düzenlenen Dünya Grand Prix R4 Yarışlarında tarihi bir başarıya imza attılar.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde düzenlenen Dünya Grand Prix R4 Yarışlarında, Hakkari Doğa Sporları Rafting Spor Kulübü; ilk gün Sprint Yarışında Mıx kategorisinde dünya üçüncüsü, ikinci gün Slalom Yarışında dünya birincisi, üçüncü gün Mıx kategorisinde Nehir İnişi Yarısında dünya ikincisi, Genel Klasman Dünya Grand Prix Rx Yarışında ise dünya ikincisi oldu.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Yozgat’ın Çekerek ilçesinde düzenlenen Dünya Grand Prix R4 Yarışlarında, Hakkari Doğa Sporları Rafting Spor Kulübü’nün büyük başarı elde ettiğini söyleyerek, “Sporcularımız 5 altın, 10 gümüş, 5 bronz madalya ile yarışı tamamladılar. İlimiz sporcuları artık hem ulusal hem de uluslar arası arenada birçok branşta başarı elde etmeye başladılar. Doğa sporlarında, salon sporlarında, ferdi ve takım olarak güzel sonuçlar alıyoruz. Sporcularımızın buralara gelmesinde özelikle son dönemlerde tesisleşmenin ilimizde yoğun bir şekilde devam etmesi, sporcuların antrenman yapabilecekleri alternatif alanların oluşturulmasının büyük etkisi var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sporcularımızın ve antrenörlerimizin yanında olup, onları desteklemeye devam edeceğiz. Ben bu güzel yolda bizlerden desteklerini hiç esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’a, Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı’ya ve tüm paydaş kurumlara, spor kulüplerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.