HAKKARİ (İHA) – Bitlis’te yapılan Genç Erkekler ve Genç Kızlar Bilek Güreşi Bölge Yarışmasına katılan Hakkarili sporcular 7 madalya ile döndü.

2021-2022 eğitim öğretim yılı Genç Erkekler ve Genç Kızlar Bilek Güreşi Bölge Yarışması, 27-29 Aralık tarihlerinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapıldı. Yarışmaya Hakkari’den kategorilerinde dereceye giren 9 erkek ve 7 kız öğrenci katıldı. Bölge turnuvasında ilk günü Mukaddim Bayhan, Nasrullah İnce, Muharrem Armut ve Zeynep Özkan dereceye girdi. İkinci gün ise Mukaddim Bayhan, Leisa Çivi ve Zeynep Özkan dereceye girerek toplamda 7 madalya alarak Hakkari’ye döndüler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kafile başkanı Necmi Güldal ve antrenör Abdulmutalip Duman’ı tebrik ederek, sporculara ise başarılar diledi.