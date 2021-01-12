Hakkarili kayakçılar 25 madalya ile döndüler

HAKKARİ (İHA) – Erzurum’da Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda Hakkari’nin Yüksekovalı ilçesindeki kayakçılar 25 madalya ile döndüler.

A Grubu etap yarışları Erzurum Kandilli Kayaklı Koşu Tesislerinde yapıldı. Nefes kesen yarışlara sahne olan etap müsabakalarına birçok ilden sporcular katıldı. Kandilli Kayaklı Koşu parkurunun zorlu pistlerinde 349 sporcu etap şampiyonu olabilmek için ter döktü. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirilen etap yarışlarında ilk gün klasik, ikinci gün ise serbest stil yarışları yapıldı.

Nefes kesen yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarışırken, Yüksekovalı sporculardan büyük başarılar kayıt altına alındı. Dereceye giren Yüksekovalı kayakçılar madalyalarla ilçeye döndüler.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Erzurum’da yapılan yarışmalarda büyük başarıya imza atan sporcuları tebrik etti. Yıldırım “Hakkari ilimizi temsil eden Yüksekova Kayak Takımımızı, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen kayaklı koşuda gösterdiği başarıdan dolayı kutluyorum. Hakkari, son yıllarda sporda elde ettiği başarılar ile göz dolduruyor. Neredeyse her alanda Avrupa ve Türkiye’de düzenlenen sportif faaliyetlerde büyük başarılar elde eden Hakkarili sporcular, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen kayaklı koşuda büyük başarı elde etti. Kayakçılarımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder başarıların devamını dilerim” dedi.