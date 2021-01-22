Hakkarili gençlerden kardan ‘Surme Hanım’ heykeli

Hakkari Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Kulübünün eğitmen ve öğrencileri, Koçanıs köyünde yaşayan Patrik Mor Shemun’un kız kardeşi olan Surme Hanım’ın kardan heykelini yaptı.

Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Kulübü Eğitmeni Ressam Erdi Gür ve öğrencileri tarafından Patrik Mor Shemun’un kız kardeşi olan Surme Hanım’ın yaklaşık 3 metrelik kardan heykeli yapıldı. Heykelin yapılış amacının Hakkari’nin köklü bir geçmişe sahip olduğu ve sanatın geçmişten günümüze kültürel mirasının yaşatılması olduğunu belirten gençlerin yaptığı Surme Hanım’ın kardan heykeli ise vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Kulübü Eğitmeni Ressam Erdi Gür, herkesin kardan farklı heykeller yaptığını belirterek, “Herkes kardan adam yapıyor, biz de farklı açıdan baktık. Kardan kadın heykeli yapalım dedik. Hakkari’nin kültürel geçmişinden dolayı Surme Hanım heykelini yaptık” dedi.

Heykeli gören vatandaşlar ise bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.