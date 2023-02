Hakkarili gençlerden depremzedelere için yardım kampanyası

Hakkarili gençler, 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Hakkari Genç Gönüllüler Derneği öncülüğünden mahallelerden toplanan yardımlar, bir kıraathanede toplandı. Kıraathaneye getirilen kıyafetler, gıda, çocuk bezi, soba, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemesi, gönüllülerce toplanıp daha sonra büyük bir özenle paketlendi.

Toplanan yardımlar kamyon ile Adıyaman’a yollanırken, bundan sonra toplanacak yardımların ise ihtiyaca göre diğer illere gönderileceği öğrenildi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Hakkari Genç Gönüllüler Derneği Başkanı Süleyman Seven, yardım kampanyasına katılan gönüllü gençlerin her mahallede evlere gidip yardım toplandıklarını ifade etti. Seven, “Ülkemizde birlik ve beraberlik böyle günlerde belli oluyor. Kampanyamızı kendi imkanlarımızla sürdürüyoruz. Topladığımız yardımları burada paketleyip depremin vurduğu şehirlere yolacağız. Bundan sonrada bu çalışmamız devam edecek” dedi.