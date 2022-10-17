Hakkarili gençler sanat öğreniyor

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan sanat kurslarında eğitimler devam ediyor.

Belediye bünyesinde erbane, bağlama, drama, gitar kursları başlatıldı. Başvuruların belediye ek hizmet binasındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde kabul edildiği belirtildi. Kurslara büyük ilgi gösteren gençler, açılan kurslar sayesinde meslek öğrendiklerini belirterek, bu sosyal aktivitelerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.