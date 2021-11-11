Hakkarili gençler Antalya’dan mutlu döndü

Hakkâri’den ‘Kültür ve Sanatla Kardeşliğe Merhaba’ projesi kapsamında Antalya’ya giden Hakkarili gençler, mutlu döndü.

Hakkâri’den ‘Kültür ve Sanatla Kardeşliğe Merhaba’ projesi kapsamında bir dayanışma ağı oluşturmak amacıyla Antalya’ya giden Hakkârili gençler, kente mutlu döndü. Antalya ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, “Antalya’da, insanların geleneksel yaşama biçimlerini, inanışlarını, tabiatla ve birbirleri ile olan ilişkilerini figür, ritm ve müzik eşliğinde anlatan, kültür öğelerinin bu yolla nesilden nesle aktarılmasına yardım eden önemli bir etkinlik olan halk oyunları gösterisi Hakkâri Gençlik Merkezi “Yedi Renk Kültür ve Sanat Topluluğu” tarafından sergilendi. Bunun yanında Hakkâri’nin yöresel giysileri tanıtıldı, halk oyunları gösterileri sunuldu. Gençlik merkezi üyelerimiz tarafından sergilenen tiyatro oyunu büyük beğeni aldı” dedi.

Türkiye’de Kütüphanesiz Okul Kalmasın” sloganıyla yola çıktıklarının altını çizen Uçar, “Ekibimizin amacı, birer kitap karşılığında temin edilen davetiyelerle Antalya’da yaptığı gibi tüm Türkiye’yi sanatla buluşturup, sanatı yaymak ve yeni oyunlarla seyirciyle buluşup yeni kütüphanelerin oluşmasına katkı sağlamaktır. Gençlik merkezlerimiz; geleceğin kültür, sanat, bilim ve spor anlayışını, stratejisini sorgulayan, araştıran ve bunu bir bilinç halinde programlayan bir gençlik potansiyeli oluşturmak için sürekli hizmet üretiyor. Antalya’da güzel bir çalışma yapan gönüllü gençlerimiz önümüzdeki süreçte projeyi farklı illerde sürdürmeyi planlıyor" şeklinde konuştu.