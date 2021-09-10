banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Twitter'ın yeni özelliği dünyada ilk defa Türkiye’de!
Twitter'ın yeni özelliği dünyada ilk defa Türkiye’de!
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı

Hakkarili Fırat Kur’an-ı Kerim’ de birinci oldu

Malatya’da düzenlenen ve 11 ilin katıldığı Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasında Hakkari Merkez Ahmed-i Hani Kur’an Kursu öğrencisi Abduvahit Fırat bölge birincisi oldu.

HAKKARİ 10.09.2021, 08:58
Hakkarili Fırat Kur’an-ı Kerim’ de birinci oldu

Malatya’da düzenlenen ve 11 ilin katıldığı Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasında Hakkari Merkez Ahmed-i Hani Kur’an Kursu öğrencisi Abduvahit Fırat bölge birincisi oldu.


Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler arasında düzenlenen Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasında Hakkari merkez Ahmed-i Hani Kur’an Kursu öğrencisi Abduvahit Fırat bölge birincisi oldu.


Malatya, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa illerinde yapılan elemeler sonunda il birincisi olmaya hak kazanan öğrencilerin Kur’an-ı Kerimi en güzel okumak için katıldığı yarışma Malatya ilinde yapıldı. Komisyon değerlendirmesi sonunda Hakkari Merkez Ahmed-i Hani Kur’an Kursu öğrencisi Abdulvahit Fırat bölge birincisi olurken, Malatya temsilcisi ikinci, Diyarbakır temsilcisi ise üçüncü oldu.


İl Müftü Vekili Mehmet Ali Yiğit, "Öğrencimizin başarısı bizleri onurlandırmıştır. Kendisini yetiştiren anne-babası ile öğreticilerine teşekkür ederim. Türkiye finalinde de aynı başarıyı tekrarlamasını Yüce Allah’tan diliyorum" dedi.


Ahmedi Hani Kur’an Kursu Yöneticisi İlyas Çiftçi, "Öğrencimiz Ersel Demirel’den sonra Abduvahit Fırat’ın da Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasında birinci olması bizleri bir kez daha gururlandırmıştır. Gösterilen bu başarının diğer öğrencilerimiz içinde örnek oluşturmasını temenni ediyorum. Yarışmada Hakkari’yi en güzel şekilde temsil eden öğrencimizi tebrik ediyor, Türkiye finalinde de aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0