Hakkarili Fırat Kur’an-ı Kerim’ de birinci oldu

Malatya’da düzenlenen ve 11 ilin katıldığı Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasında Hakkari Merkez Ahmed-i Hani Kur’an Kursu öğrencisi Abduvahit Fırat bölge birincisi oldu.

Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler arasında düzenlenen Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasında Hakkari merkez Ahmed-i Hani Kur’an Kursu öğrencisi Abduvahit Fırat bölge birincisi oldu.

Malatya, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa illerinde yapılan elemeler sonunda il birincisi olmaya hak kazanan öğrencilerin Kur’an-ı Kerimi en güzel okumak için katıldığı yarışma Malatya ilinde yapıldı. Komisyon değerlendirmesi sonunda Hakkari Merkez Ahmed-i Hani Kur’an Kursu öğrencisi Abdulvahit Fırat bölge birincisi olurken, Malatya temsilcisi ikinci, Diyarbakır temsilcisi ise üçüncü oldu.

İl Müftü Vekili Mehmet Ali Yiğit, "Öğrencimizin başarısı bizleri onurlandırmıştır. Kendisini yetiştiren anne-babası ile öğreticilerine teşekkür ederim. Türkiye finalinde de aynı başarıyı tekrarlamasını Yüce Allah’tan diliyorum" dedi.

Ahmedi Hani Kur’an Kursu Yöneticisi İlyas Çiftçi, "Öğrencimiz Ersel Demirel’den sonra Abduvahit Fırat’ın da Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasında birinci olması bizleri bir kez daha gururlandırmıştır. Gösterilen bu başarının diğer öğrencilerimiz içinde örnek oluşturmasını temenni ediyorum. Yarışmada Hakkari’yi en güzel şekilde temsil eden öğrencimizi tebrik ediyor, Türkiye finalinde de aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum” dedi.