Hakkarili annelerin evlat nöbeti 38’inci haftada

Hakkari’de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 38’inci haftada da devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. Parti binasındaki HDP’liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti. Slogan atan aileler, "Anneler kazanacak, hepimiz anneyiz PKK’ye yeteriz, HDP kaybedecek" dedi.

Oğlu dağa çıkartılan Nihal Çiftçi, Pence-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu 15 Aralık günü şehit olan kahraman Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’a Allah’tan rahmet, yakınlarını ve sevenlerine başsağlığı diledi. Çiftçi, "Diyarbakır’da polis servisi aracının geçişi sırasında park halindeki bir araçta meydana gelen patlamada, yaralanan polis ve vatandaşlara acil şifalar diliyorum. Yeter artık kardeş kardeşi vurmasın. Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağda indirelim. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Şunu bilin çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak, PKK ve yandaşları annelerin gözyaşlarında boğulacaktır" dedi.