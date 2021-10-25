Hakkari’den Antalya’ya kültür yolculuğu

Hakkari Gençlik Merkezi eğitmenleri, “Hakkari’den Antalya’ya Kültür ve Sanatla Kardeşliğe Merhaba “projesi kapsamında ürettikleri resim ve el sanatlarını Antalya’da sergileyecek.

Hakkari Gençlik Merkezi eğitmenleri, Antalya’da resim ve el sanatları sergisine katılacak. Halk oyunları gösterisinin de yer alacağı sergide Hakkari’nin yöresel kıyafetleri, gümüş kemerler ve diğer aksesuarlar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Hakkâri Gençlik Merkezi’ne bağlı Bin Bir Surat Tiyatro Topluluğu, Gençlik Merkezi eğitmenlerinin yönettiği ‘Yatırlı Günler’ adlı oyunu sahneleyecek. “Türkiye’de Kütüphanesiz Okul Kalmasın” sloganıyla davetiyelerin birer kitap karşılığında temin edileceği sergi, yeni kütüphanelerin oluşmasına da katkı sağlayacak.

Proje hakkında bilgi veren Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, "İnsanın olduğu her yerde sanat da vardır. Geçmiş dönemler incelendiğinde insanoğlunun ortaya çıkışı ile birlikte sanat eserleri de varlığını göstermeye başlamıştır. Bu durum insanın herhangi bir araçla kendini ortaya koymak istemesinden kaynaklanır. Çünkü sanat insanın duygu ve düşüncelerini herhangi bir araç yoluyla bir şekle yansıtabilmesidir. Biz de gerek ’1 Kitap 1001 Sanat’ adıyla projelendirip profesyonel genç tiyatrocularımız olan ’1001 Sanat Tiyatro Topluluğu’ ile gerek sergileyeceğimiz resim ve el sanatları sergisi ile gerekse kültürümüzün vazgeçilmez yapı taşı olan folklor ekibimizle duygu ve düşüncelerimizi en iyi şekilde sanatla yansıtmaya çalışıyoruz” dedi.