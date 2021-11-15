banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
Ehliyet alacaklar dikkat! Artık sınavlar böyle yapılacak!
Ehliyet alacaklar dikkat! Artık sınavlar böyle yapılacak!

Hakkari’deki “Sere Solan Parkı” hizmete açıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte “Sere Solan Parkı”nın açılışını gerçekleştirdi.

HAKKARİ 15.11.2021, 17:47
Hakkari’deki “Sere Solan Parkı” hizmete açıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte “Sere Solan Parkı”nın açılışını gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresince hazırlanan projeyle Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesinin destekleriyle yapımı tamamlanan “Sere Solan Parkı” ile “Seyir Tepesi”nin açılışı yapıldı. Açılışa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Açılış kurdelesi öncesi açıklamalarda bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tarihin en güzel yatırım ve hizmetlerini kentte kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Seyir tepesi ve parkın da yatırımlardan sadece bir tanesi olduğunu anımsatan Akbıyık, “Bu projelerin devamı da var. Depin’den buraya kadar uzanan bir proje. Orada da geçtiğimiz hafta ağaç dikimi yaptık. Yeni parklar, yürüyüş yolları ve yeşil alanıyla orası da nefes alınacak bir yer olacak. Bütün çabamız daha yaşanabilir, daha güzel bir Hakkari oluşturmak içindir. Şehrimizin girişi üç şeritli asfalta kavuştu. Doğalgaz, organize sanayi bölgesi çalışmaları devam ediyor. Belediye olarak 53 kilometre asfalt yaptık. Sanat Sokağımız ve Gola Züryan Parkımız da çok güzel. Cumhurbaşkanımızın Hakkari’mize tanımış olduğunu pozitif ayrımcılık var. Yine bakanlarımızın ilgi ve destekleriyle bu hizmetler yapılıyor" diye konuştu.

Açılış, verilen ikramların ardından tesis gezisiyle son buldu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6